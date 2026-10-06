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Месси расплакался по дороге на последний матч за сборную Аргентины

Лионель Месси не смог сдержать эмоций по дороге на свой последний матч за сборную Аргентины.
Фото: Getty Images
Камеры телеканала La Nacion+ сняли 39-летнего нападающего в автобусе национальной команды - футболист плакал и держал в руках платок.

Сборная Аргентины направлялась на товарищескую встречу с Бенином, которая состоится 7 октября в Буэнос-Айресе. Матч пройдёт на стадионе "Монументаль", рассчитанном примерно на 85 тысяч зрителей.

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