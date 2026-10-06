Матчи Скрыть

Лига Наций УЕФА

Новости
Казахстан
2 - 2 2 2
Фарерские островаЗавершен
Молдова
0 - 4 0 4
СловакияЗавершен
Хорватия
1 - 2 1 2
ИспанияЗавершен
Албания
2 - 1 2 1
Сан-МариноЗавершен
Люксембург
0 - 2 0 2
БолгарияЗавершен
Беларусь
1 - 0 1 0
ФинляндияЗавершен
Эстония
0 - 0 0 0
ИсландияЗавершен
Швейцария
3 - 0 3 0
Северная МакедонияЗавершен
Англия
3 - 0 3 0
ЧехияЗавершен
Шотландия
1 - 2 1 2
СловенияЗавершен

Товарищеские матчи. Сборные

Россия
3 - 3 3 3
НигерияЗавершен

Ещенко высказался о прощальном матче Месси за Аргентину

Экс-футболист национальной сборной Андрей Ещенко высказался о предстоящем прощальном матче Лионеля Месси за национальную команду Аргентины.
Фото: Getty Images
По его мнению, 39-летний нападающий заслужил такое завершение международной карьеры благодаря своим достижениям и отношению к футболу.

- Всегда приятно, когда провожают топовых футболистов. Думаю, Месси это заслужил своим отношением, наградами и игрой. Он останется в памяти у всех.

Один из величайших футболистов в истории, - цитирует Ещенко "Матч ТВ".

Прощальный матч Месси за сборную Аргентины пройдёт в Буэнос-Айресе против Бенина. За национальную команду форвард выиграл чемпионат мира, два Кубка Америки и Олимпийские игры.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится