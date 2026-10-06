Ещенко высказался о прощальном матче Месси за Аргентину

Экс-футболист национальной сборной Андрей Ещенко высказался о предстоящем прощальном матче Лионеля Месси за национальную команду Аргентины.

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Один из величайших футболистов в истории, - цитирует Ещенко "Матч ТВ"

По его мнению, 39-летний нападающий заслужил такое завершение международной карьеры благодаря своим достижениям и отношению к футболу.- Всегда приятно, когда провожают топовых футболистов. Думаю, Месси это заслужил своим отношением, наградами и игрой. Он останется в памяти у всех.Прощальный матч Месси за сборную Аргентины пройдёт в Буэнос-Айресе против Бенина. За национальную команду форвард выиграл чемпионат мира, два Кубка Америки и Олимпийские игры.