«Я считаю, что в этом году чемпионство разыграют «Краснодар» и «Спартак». На данный момент эти две команды показывают стабильный, зрелищный футбол. «Краснодар» так вообще идет без потерь, причем играя без своих ведущих игроков. Да, есть «Зенит», но у них сейчас там не все в порядке. Пока я вижу так. Лично мне хочется видеть «Спартак» на вершине», — сказал Мостовой.
«Краснодар», набрав 15 очков, идет на первом месте, следом «Спартак», в активе которого 12 баллов.
Мостовой: «Краснодар» и «Спартак» разыграют чемпионство в этом сезоне
Экс-футболист сборной России Александр Мостовой в беседе с Rusfootball.info высказался о борьбе за чемпионство в этом сезоне РПЛ. Мостовой выделил две команды.
Фото: ФК "Спартак"