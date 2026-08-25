Ульяновская "Волга" сообщила об уходе главного тренера

В Первой лиге произошла отставка.

Фото: ФК "Волга"

Как сообщает пресс-служба клуба, Михаил Белов покидает пост главного тренера "Волги". К ближайшему матчу команду будет готовить Алексей Тускаев.



59-летний Белов возглавлял "Волгу" с июня 2024 года. Под его руководством команда финишировала на 2-й строчке в группе "Золото" дивизиона А Второй лиги в сезоне-2024/25 и вышла в Первую лигу. По итогам прошлого сезона подопечные Белова заняли 14-е место и сохранили место в дивизионе.



После 7 прошедших туров ульяновцы набрали 6 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице.