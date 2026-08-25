"Спартак" провел идеальный матч". Аршавин - о победе над "Зенитом"

Фото: ФК "Спартак"

Спартак " просто накрывал " Зенит " при розыгрыше мяча от ворот, петербуржцы в такой ситуации испытывают проблемы. Мне кажется, что москвичи провели идеальный матч.

Первый гол влетел, когда игра проходила на скоростях, которые были выгодны "Спартаку". "Зенит" иногда даже не хочет играть на этих скоростях, команда привыкла побыть с мячом, убаюкать соперника. Особенно когда выигрывает, "Зенит" не стремится добить соперника и вылетать в контратаки", - сказал Аршавин в эфире "Матч ТВ".Поединок, в котором московский "Спартак" принимал на своем поле петербургский "Зенит", состоялся в прошедшее воскресенье, 23 августа. Центральная игра пятого тура Российской Премьер-Лиги прошла на стадионе "Лукойл Арена" в Москве и закончилась уверенной победой красно-белых со счетом 2:0. Первый мяч был засчитан как автогол полузащитника гостей Вильмара Барриоса, второй гол забил капитан и хавбек москвичей Роман Зобнин."Спартак" набрал 12 очков и переместился на вторую строчку в турнирной таблице по итогам минувшего тура. "Зенит" с 9-ю баллами опустился на 4-е место в чемпионате.