Гершкович призвал клубы РПЛ отказаться от "второсортных" легионеров: дайте дорогу своим

Глава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович считает, что российским клубам стоит приглашать только высококлассных иностранцев, а при отсутствии такой возможности делать ставку на своих воспитанников.

Фото: Машков Юрий/ТАСС





"Если покупать иностранцев, то только высокого уровня. Не всем, как " Зениту ", " Спартаку ", "Краснодару", по карману приглашать таких сильных зарубежных игроков. Но если не по силам приобрести хороших, зачем вам плохие? Не покупайте. Дайте зеленую улицу своим", — заявил Гершкович.

Специалист также обратил внимание на ситуацию в командах из второй половины таблицы. По его словам, там выступает немало легионеров среднего уровня, хотя их места могли бы занимать российские футболисты.



"Почему бы не запретить покупать этот второй сорт и пробовать своих?" — добавил Гершкович.

Глава ООТФ подчеркнул, что клубам важно не только оценивать уровень потенциальных новичков, но и заранее понимать, как развивать собственных молодых игроков.



Источник: Гершкович высказался о большом количестве легионеров в РПЛ. По его мнению, далеко не каждый зарубежный футболист превосходит российских игроков по уровню, поэтому клубам следует внимательнее подходить к селекции.Специалист также обратил внимание на ситуацию в командах из второй половины таблицы. По его словам, там выступает немало легионеров среднего уровня, хотя их места могли бы занимать российские футболисты.Глава ООТФ подчеркнул, что клубам важно не только оценивать уровень потенциальных новичков, но и заранее понимать, как развивать собственных молодых игроков.Источник: "Российская газета"