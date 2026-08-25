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Погребняк оценил шансы "Зенита" на титул: нужно сотворить второе чудо

Бывший нападающий "Зенита" Павел Погребняк считает, что петербуржцам будет тяжело отыграть отставание от "Краснодара" и вновь стать чемпионами.
Фото: Голубович Дмитрий, "Чемпионат"
"Зенит" неудачно провел пятый тур РПЛ, уступив на выезде "Спартаку" со счетом 0:2. После этого поражения команда Сергея Семака осталась на четвертом месте и теперь отстает от лидирующего "Краснодара" на шесть очков.

"Зениту" надо сотворить второе чудо, чтобы снова победить в РПЛ. На старте сезона сине-бело-голубые испытывают проблемы. В прошлом сезоне команда одержала победу в последний момент. В этот раз история может повториться. Шесть очков — достаточно серьезный отрыв. Его будет тяжело сократить", — заявил Погребняк.

При этом до завершения чемпионата остается большая часть дистанции. "Зенит" провел пять матчей, однако уже дважды потерпел поражение и оказался в роли догоняющего в борьбе за первое место.

Источник: Metaratings

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