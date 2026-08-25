Погребняк оценил шансы "Зенита" на титул: нужно сотворить второе чудо

Фото: Голубович Дмитрий, "Чемпионат"

"Зениту" надо сотворить второе чудо, чтобы снова победить в РПЛ. На старте сезона сине-бело-голубые испытывают проблемы. В прошлом сезоне команда одержала победу в последний момент. В этот раз история может повториться. Шесть очков — достаточно серьезный отрыв. Его будет тяжело сократить", — заявил Погребняк.