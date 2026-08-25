Нагорных дал обещание болельщикам "Локомотива": трофеи будут

Фото: Голубович Дмитрий, "Чемпионат"

"Светлое будущее и трофеи будут. Может, не в этом сезоне выиграем трофеи, но совершенно точно будем бороться за них", — заявил Нагорных.

"Если можно было бы все заранее предусмотреть, то мы бы с вами жили совершенно в других условиях. Мы живем здесь и сегодня, и в тех условиях, которые есть. Нужно адекватно и достойно реагировать на эти условия, что мы и стараемся делать", — добавил функционер.