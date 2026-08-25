Матчи Скрыть

Нагорных дал обещание болельщикам "Локомотива": трофеи будут

Председатель совета директоров "Локомотива" Юрий Нагорных выразил уверенность в будущем клуба, несмотря на неудачный старт команды в нынешнем сезоне.
Фото: Голубович Дмитрий, "Чемпионат"
Нагорных ответил на вопрос о перспективах железнодорожников и обещаниях руководства бороться за титулы. Функционер признал, что трофеев в нынешнем сезоне может и не быть, однако заверил, что клуб продолжит двигаться к этой цели.

"Светлое будущее и трофеи будут. Может, не в этом сезоне выиграем трофеи, но совершенно точно будем бороться за них", — заявил Нагорных.

Также председатель совета директоров прокомментировал кадровую политику "Локомотива" на фоне ухода Алексея Батракова, Дмитрия Воробьева, Артема Карпукаса и Данила Пруцева.

"Если можно было бы все заранее предусмотреть, то мы бы с вами жили совершенно в других условиях. Мы живем здесь и сегодня, и в тех условиях, которые есть. Нужно адекватно и достойно реагировать на эти условия, что мы и стараемся делать", — добавил функционер.

После пяти туров РПЛ "Локомотив" набрал три очка и занимает 14-е место. В следующем матче железнодорожники 29 августа примут московское "Динамо".

Источник: "РБ Спорт"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • -3
  • Не нравится