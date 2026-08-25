Нагорных дал обещание болельщикам "Локомотива": трофеи будут

"Светлое будущее и трофеи будут. Может, не в этом сезоне выиграем трофеи, но совершенно точно будем бороться за них", — заявил Нагорных.
Также председатель совета директоров прокомментировал кадровую политику "Локомотива" на фоне ухода Алексея Батракова, Дмитрия Воробьева, Артема Карпукаса и Данила Пруцева.
"Если можно было бы все заранее предусмотреть, то мы бы с вами жили совершенно в других условиях. Мы живем здесь и сегодня, и в тех условиях, которые есть. Нужно адекватно и достойно реагировать на эти условия, что мы и стараемся делать", — добавил функционер.
После пяти туров РПЛ "Локомотив" набрал три очка и занимает 14-е место. В следующем матче железнодорожники 29 августа примут московское "Динамо".
Источник: "РБ Спорт"