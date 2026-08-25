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Ещенко: "Локомотив" идет в зоне стыковых матчей, а может быть еще хуже

Экс-игрок "Спартака" Андрей Ещенко прокомментировал турнирное положение "Локомотива" в новом сезоне.
Фото: ФК "Локомотив"
"Не хотелось бы, чтобы "Локомотив" провально выступил. Сейчас команда находится в зоне стыковых матчей.

А может быть еще хуже, потому что впереди встречи с "Динамо", "Балтикой" и "Зенитом". Можно вообще взять 0 очков", - сказал Ещенко.

В пяти стартовых турах нового сезона Российской Премьер-Лиги московский "Локомотив" набрал три очка и располагается на 14-й строчке в турнирной таблице. Команда Михаила Галактионова не одержала ни одной победы, трижды сыграла вничью и потерпела два поражения.

Напомним, по итогам прошлого чемпионата России "железнодорожники" стали бронзовыми призерами.

Источник: "Чемпионат"

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