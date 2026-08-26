Футболист "Краснодара" Ленини - о Месси: он просто находится в отдельной вселенной

Футболист "Краснодара" и сборной Кабо-Верде Кевин Ленини оценил уровень игры Лионеля Месси.

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Я не могу передать его уровень и то, что он делает на поле... Для меня он просто находится в отдельной вселенной, - приводит слова Ленини "СЭ"

По словам Ленини, Месси - один из его кумиров, и он не может передать словами уровень игры аргентинца.- Месси — один из моих кумиров. Он нравился мне с детства. Играть с ним на одном поле — что-то неописуемое и необъяснимое. Это еще одна мечта, которая сбылась. Здесь даже много говорить не надо.Напомним, что сборная Кабо-Верде впервые в своей истории принимала участие в финальной стадии чемпионата мира - африканская команда вылетела на стадии 1/16 турнира, уступив в дополнительное время Аргентине со счетом 2:3. Кевин Ленини вышел на поле в составе Кабо-Верде на чемпионате мира-2026 в четырех матчах и записал на свой счет один забитый мяч, поразив ворота Уругвая.Национальная команда Аргентины дошла до финала мундиаля, где уступила в дополнительное время Испании со счетом 0:1. Лионель Месси на чемпионате мира-2026 сыграл в восьми матчах и записал на свой счет восемь забитых мячей и четыре голевые передачи.