"Ливерпуль" заплатит около 140 млн евро за игрока "ПСЖ" - Романо

"Ливерпуль" в шаге от подписания французского футболиста.

Фото: Getty Images

По информации инсайдера Фабрицио Романо, первоначальный взнос за Брэдли Баркола составит 117 миллионов евро. Вместе с дополнительными бонусами сделка обойдется "Ливерпулю" примерно в 140 миллионов.



Баркола выступает в составе французского "ПСЖ" с конца августа 2023 года. В прошедшем сезоне за клуб левый вингер провел 49 матчей, забил 13 голов и отдал 7 результативных передач. Соглашение футболиста с парижанами рассчитано до конца июня 2028 года. Трансферная стоимость игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 90 миллионов евро.

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ПСЖ