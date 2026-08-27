По информации источника, "Факел" рассматривает подписание Ду Кейроса на правах аренды в качестве усиления центра поля.
Бразилец выступает за петербургский "Зенит" с начала июля 2023 года. Всего за петербургский клуб полузащитник провел 16 матчей и забил 1 гол. Соглашение игрока с сине-бело-голубыми рассчитано до конца июня 2028 года. Трансферная стоимость футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 1,5 миллиона евро.
Источник: "Спорт-Экспресс"
Полузащитник "Зенита" может перейти в другой клуб РПЛ
Клуб из РПЛ заинтересован в футболисте петербургского "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"