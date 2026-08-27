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72-летний депутат вновь может выйти на поле в матче Кубка России

72-летний депутат из "Единой России" Михаил Барышников высказался о предстоящем матче санкт-петербургского "Динамо" в Кубке России.
Фото: ФК "Динамо" СПб
"Я участвую в матче, буду на игре. Я точно в заявке. Но выйду или нет, решит тренерский состав. Чувствую себя хорошо, конечно, очень хотелось бы сыграть", - сказал Барышников TACC.

Сегодня, 27 августа, состоится матч 3-го раунда Пути регионов Кубка России между "Динамо" из Санкт-Петербурга и "Динамо" из Вологды. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

Ранее Михаил Барышников вышел в стартовом составе петербургского клуба на матч Кубка России с ФК "10". Он провел на поле 5 минут, результативными действиями не отметился.

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