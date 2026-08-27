72-летний депутат вновь может выйти на поле в матче Кубка России

"Я участвую в матче, буду на игре. Я точно в заявке. Но выйду или нет, решит тренерский состав. Чувствую себя хорошо, конечно, очень хотелось бы сыграть", - сказал Барышников TACC.
Сегодня, 27 августа, состоится матч 3-го раунда Пути регионов Кубка России между "Динамо" из Санкт-Петербурга и "Динамо" из Вологды. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.
Ранее Михаил Барышников вышел в стартовом составе петербургского клуба на матч Кубка России с ФК "10". Он провел на поле 5 минут, результативными действиями не отметился.