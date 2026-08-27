Сафонов и Батраков встретятся в очном матче в групповом этапе Лиги чемпионов

"ПСЖ" с Матвеем Сафоновым и "Галатасарай" с Алексеем Батраковым встретятся в групповом этапе Лиги чемпионов.

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Жеребьевка прошла сегодня, 27 августа, в 19:00 по московскому времени.



В прошлом сезоне "ПСЖ" во второй раз подряд выиграл Лигу чемпионов. Матвей Сафонов провел 11 матчей в турнире.



20 августа стало известно, что 21-летний хавбек Алексей Батраков подписал контракт с турецким "Галатасараем". Трансферная стоимость футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 28 миллионов евро.