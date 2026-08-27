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Смородская: правильно, что Талалаева наказали

Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская отреагировала на дисквалификацию Андрея Талалаева из-за неприличных жестов в матче против "Рубина".
Фото: ФК "Балтика"
"Правильно, что его наказали. Считаю, что Талалаев не сделал выводов, ведь его уже дисквалифицировали в прошлом сезоне, поэтому меня новое решение не удивило. Хотя команде без тренера будет тяжело", - цитирует Смородскую "Матч ТВ".


На 64-й минуте после незасчитанного гола нападающего "Балтики" Чинонсо Оффора Талалаев повернулся в сторону трибун и демонстративно ударил ладонью о кулак.

Встреча закончилась со счётом 1:1. Калининградцы сумели спастись в самой концовке встречи. "Балтика" с семью очками занимает шестое место в РПЛ.

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