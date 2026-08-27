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Гасилин - о жесте Талалаева: такие выходки его не красят

Бывший игрок "Зенита" Алексей Гасилин прокомментировал дисквалификацию главного тренера "Балтики" Андрея Талалаева за неприличный жест в матче против "Рубина".
Фото: ФК "Балтика"
"Наверно, все заслуженно. Я его очень люблю, уважаю как человека, личность, специалиста, но его импульсивные действия его не украшают и идут во вред "Балтике". Такие выходки его не красят", - сказал Гасилин "Матч ТВ".


На 64-й минуте после незасчитанного гола нападающего "Балтики" Чинонсо Оффора Талалаев повернулся в сторону трибун и демонстративно ударил ладонью о кулак.

Встреча закончилась со счётом 1:1. Калининградцы сумели спастись в самой концовке встречи. "Балтика" с семью очками занимает шестое место в РПЛ.

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