Гасилин - о жесте Талалаева: такие выходки его не красят

"Наверно, все заслуженно. Я его очень люблю, уважаю как человека, личность, специалиста, но его импульсивные действия его не украшают и идут во вред "Балтике". Такие выходки его не красят", - сказал Гасилин "Матч ТВ".
На 64-й минуте после незасчитанного гола нападающего "Балтики" Чинонсо Оффора Талалаев повернулся в сторону трибун и демонстративно ударил ладонью о кулак.
Встреча закончилась со счётом 1:1. Калининградцы сумели спастись в самой концовке встречи. "Балтика" с семью очками занимает шестое место в РПЛ.