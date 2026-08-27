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Непомнящий прокомментировал предстоящую встрече команд Батракова и Сафонова в Лиге чемпионов

Российский тренер Валерий Непомнящий высказался о предстоящем матче группового этапа ЛЧ между "Галатасараем" и "ПСЖ".
Фото: ФК "Галатасарай"
"Будет интересная игра между "Галатасараем" и "ПСЖ" в Лиге чемпионов. Интересно посмотреть на Батракова на этом уровне. "ПСЖ" будет фаворитом в этом противостоянии", - сказал Непомнящий "Чемпионату".


Жеребьевка Лиги чемпионов прошла сегодня, 27 августа, в 19:00 по московскому времени.

В прошлом сезоне "ПСЖ" во второй раз подряд выиграл Лигу чемпионов. Матвей Сафонов провел 11 матчей в турнире.

20 августа стало известно, что 21-летний хавбек Алексей Батраков подписал контракт с турецким "Галатасараем". Трансферная стоимость футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 28 миллионов евро.

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