Деменко: никто не ожидал, что "Зенит" так начнёт чемпионат

"Никто не ожидал, что "Зенит" так начнёт чемпионат. Посмотрим на их ближайший матч с "Факелом". "Зениту" надо будет однозначно выигрывать. Иначе новые потери очков будут катастрофическими", - цитирует Деменко "Чемпионат".
На данный момент "Зенит" занимает 4-е место в таблице РПЛ с 9 очками в пяти матчах. Подопечные Сергея Семака потерпели два поражения: от "Родины" со счетом 1:2 и от московского "Спартака" - 0:2.
Матч шестого тура РПЛ с "Факелом" состоится 29 августа в 15:00 по московскому времени.