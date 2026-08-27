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Деменко: никто не ожидал, что "Зенит" так начнёт чемпионат

Бывший игрок "Краснодара" Максим Деменко высказался об игре "Зенита" на старте сезона РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
"Никто не ожидал, что "Зенит" так начнёт чемпионат. Посмотрим на их ближайший матч с "Факелом". "Зениту" надо будет однозначно выигрывать. Иначе новые потери очков будут катастрофическими", - цитирует Деменко "Чемпионат".


На данный момент "Зенит" занимает 4-е место в таблице РПЛ с 9 очками в пяти матчах. Подопечные Сергея Семака потерпели два поражения: от "Родины" со счетом 1:2 и от московского "Спартака" - 0:2.

Матч шестого тура РПЛ с "Факелом" состоится 29 августа в 15:00 по московскому времени.

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