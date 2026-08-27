Булыкин: вряд ли кому-то близок такой эмоциональный стиль Талалаева

Фото: кадр из трансляции "Матч Премьер"

"Вряд ли кому-то близок такой эмоциональный стиль Талалаева. Такой поступок, конечно, не красит наш футбол и самого тренера, "Балтику". Всё-таки тренер — это уважаемый человек", - сказал Булыкин " Матч ТВ ".

КДК РФС оштрафовал Талалаева на 400 тысяч рублей и дисквалифицировал на 4 матча.На 64-й минуте после незасчитанного гола нападающего "Балтики" Чинонсо Оффора Талалаев повернулся в сторону трибун и демонстративно ударил ладонью о кулак.Встреча закончилась со счётом 1:1. Калининградцы сумели спастись в самой концовке встречи. "Балтика" с семью очками занимает шестое место в РПЛ.