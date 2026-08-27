По информации "СЭ", у 24-летнего футболиста небольшое повреждение. При этом восстановление форварда не должно затянуться. Ожидается, что Тюкавин сможет вернуться на поле к следующему туру, в котором бело-голубые 6 сентября примут "Спартак".
В нынешнем сезоне нападающий провёл семь матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал одну результативную передачу. Его соглашение с "Динамо" действует до лета 2030 года.
Тюкавин не сыграет в московском дерби с "Локомотивом"
Нападающий "Динамо" Константин Тюкавин пропустит московское дерби с "Локомотивом" в 6-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"