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Тюкавин не сыграет в московском дерби с "Локомотивом"

Нападающий "Динамо" Константин Тюкавин пропустит московское дерби с "Локомотивом" в 6-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"
По информации "СЭ", у 24-летнего футболиста небольшое повреждение. При этом восстановление форварда не должно затянуться. Ожидается, что Тюкавин сможет вернуться на поле к следующему туру, в котором бело-голубые 6 сентября примут "Спартак".

В нынешнем сезоне нападающий провёл семь матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал одну результативную передачу. Его соглашение с "Динамо" действует до лета 2030 года.

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