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"Краснодар" продлил контракт с нападающим

"Краснодар" продлил сотрудничество со своим воспитанником Александром Кокшаровым.
Фото: ФК "Краснодар"
21-летний нападающий заключил с клубом новое соглашение, которое будет действовать до конца сезона-2028/29.

Кокшаров прошёл академию краснодарцев и уже провёл за основную команду 20 матчей во всех турнирах. На счету форварда четыре забитых мяча и одна результативная передача.

"Краснодар" после пяти туров РПЛ идёт без потерь, набрав 15 очков и занимая первое место в таблице.

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