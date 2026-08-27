21-летний нападающий заключил с клубом новое соглашение, которое будет действовать до конца сезона-2028/29.
Кокшаров прошёл академию краснодарцев и уже провёл за основную команду 20 матчей во всех турнирах. На счету форварда четыре забитых мяча и одна результативная передача.
"Краснодар" после пяти туров РПЛ идёт без потерь, набрав 15 очков и занимая первое место в таблице.
"Краснодар" продлил контракт с нападающим
"Краснодар" продлил сотрудничество со своим воспитанником Александром Кокшаровым.
Фото: ФК "Краснодар"