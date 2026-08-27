Губерниев назвал фаворита матча "Локомотив" - "Динамо"

- Сейчас "железнодорожников" сложно назвать фаворитом. Скорее шансов на победу больше у "Динамо", они сильнее по составу. Шварцу пора бы выходить из стартового турбулентного начала. Интересно, как "Локомотив" будет менять игру, - цитирует Губерниева Metaratings.ru.
После пяти туров "Динамо" набрало семь очков и располагается на седьмой строчке. "Локомотив" пока не одержал ни одной победы в чемпионате: красно-зелёные с тремя баллами занимают 14-е место.
Московское дерби состоится 29 августа и начнётся в 20:00 мск.