Губерниев назвал фаворита матча "Локомотив" - "Динамо"

Фото: ФК "Динамо"

- Сейчас "железнодорожников" сложно назвать фаворитом. Скорее шансов на победу больше у " Динамо ", они сильнее по составу. Шварцу пора бы выходить из стартового турбулентного начала. Интересно, как " Локомотив " будет менять игру, - цитирует Губерниева Metaratings.ru

Комментатор объяснил свой выбор более сильным, по его мнению, составом бело-голубых.После пяти туров "Динамо" набрало семь очков и располагается на седьмой строчке. "Локомотив" пока не одержал ни одной победы в чемпионате: красно-зелёные с тремя баллами занимают 14-е место.Московское дерби состоится 29 августа и начнётся в 20:00 мск.