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Терехин назвал возможную причину неудачного старта "Локомотива"

Бывший нападающий "Локомотива" Олег Терехин предположил, что неудачный старт железнодорожников связан с разногласиями внутри клуба.
Фото: ФК "Локомотив"
По его мнению, тренерскому штабу и руководству пока не удалось прийти к общему пониманию ситуации.

- Никуда железнодорожники не вылетят - всё постепенно наладится. Сейчас наверняка купят игроков и усилятся на деньги от трансфера Батракова. Но основные причины неудач - разброд и шатания. Видимо, нет согласия и точек соприкосновения между тренерским штабом и руководством, - цитирует Терехина "Матч ТВ".

"Локомотив" пока не побеждал в нынешнем чемпионате: за пять туров москвичи трижды сыграли вничью и потерпели два поражения. С тремя очками железнодорожники занимают 14-е место. Следующим соперником команды станет московское "Динамо".

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