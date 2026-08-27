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Гунько объяснил преображение Зобнина при Карседо

Российский тренер Дмитрий Гунько считает, что капитан "Спартака" Роман Зобнин переживает вторую молодость благодаря доверию Хуана Карлоса Карседо.
Фото: ФК "Спартак"
В нынешнем сезоне футболист получает игровое время преимущественно на позиции крайнего защитника.

- Мы все прекрасно знаем Романа, и на доверии тренера он переживает вторую молодость. У него огромный потенциал, функциональное состояние, физические данные и игровой интеллект позволяют ему играть на всех позициях, - передаёт слова Гунько "Матч ТВ".

Зобнин принял участие во всех пяти матчах красно-белых в нынешнем розыгрыше РПЛ. На счету капитана команды один забитый мяч и одна результативная передача.

"Спартак" после пяти туров набрал 12 очков и занимает второе место в таблице чемпионата России, уступая лидирующему "Краснодару" на три балла.

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