Гунько объяснил преображение Зобнина при Карседо

- Мы все прекрасно знаем Романа, и на доверии тренера он переживает вторую молодость. У него огромный потенциал, функциональное состояние, физические данные и игровой интеллект позволяют ему играть на всех позициях, - передаёт слова Гунько "Матч ТВ".
Зобнин принял участие во всех пяти матчах красно-белых в нынешнем розыгрыше РПЛ. На счету капитана команды один забитый мяч и одна результативная передача.
"Спартак" после пяти туров набрал 12 очков и занимает второе место в таблице чемпионата России, уступая лидирующему "Краснодару" на три балла.