Как сообщает "Евро-Футбол.Ру", грозненский клуб уже получил официальное предложение о трансфере футболиста, однако его не устроили финансовые условия сделки.
После пяти туров нынешнего чемпионата России "Ахмат" набрал пять очков и занимает десятое место в таблице РПЛ. В предыдущем туре грозненцы одержали первую победу в сезоне, разгромив "Ростов" со счётом 4:1
"Ахмат" отказался продавать нападающего в Грецию - источник
"Ахмат" отказался отпускать нападающего Мохамеда Конате в чемпионат Греции.
Фото: ФК "Ахмат"