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"Ахмат" отказался продавать нападающего в Грецию - источник

"Ахмат" отказался отпускать нападающего Мохамеда Конате в чемпионат Греции.
Фото: ФК "Ахмат"
Как сообщает "Евро-Футбол.Ру", грозненский клуб уже получил официальное предложение о трансфере футболиста, однако его не устроили финансовые условия сделки.

После пяти туров нынешнего чемпионата России "Ахмат" набрал пять очков и занимает десятое место в таблице РПЛ. В предыдущем туре грозненцы одержали первую победу в сезоне, разгромив "Ростов" со счётом 4:1

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