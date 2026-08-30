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"Мы не заслуживали такого результата". Тренер "Родины" - о поражении от "Балтики"

Главный тренер "Родины" Хуан Диас прокомментировал разгром от "Балтики" в 6-м туре чемпионата России (0:3).
Фото: ФК "Родина"
"До 75-й минуте хорошая игра была в нашем исполнении. После второго пропущенного гола тяжело было играть.

Мы не заслуживали такого результата. Исход должен был быть другим. Мы должны продолжать работать. Тогда нужный результат придет", - сказал Диас в эфире "Матч ТВ".

Завершился матч шестого тура Российской Премьер-Лиги, в котором московская "Родина" принимала у себя дома калининградскую "Балтику". Игра проходила на стадионе "Арена Химки" и завершилась разгромным поражением хозяев поля со счетом 0:3.

В этом чемпионате команда Хуана Диаса одержала пока только одну победу, один раз сыграла вничью и потерпела четыре поражения.

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