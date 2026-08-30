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"Он был в пяти минутах от обратной замены и большого штрафа". Талалаев - об Оффоре

Главный тренер "Балтики" Андрей Талалаев высказался об игре нападающего Чинонсо Оффора в матче против "Родины".
Фото: ФК "Балтика"
"Я очень рад, что забил Оффор. Он был в пяти минутах от обратной замены и большого штрафа.

От нападающего большого мы ждем улучшения качества борьбы. Он же занимался не своим делом", - заявил Талалаев в эфире "Матч ТВ".

"Балтика" одержала на выезде разгромную победу над столичной "Родиной" в матче шестого тура Российской Премьер-Лиги. Игра проходила сегодня, 30 августа, на "Арене Химки" и завершилась со счетом 3:0. Забитыми голами в составе команды Андреа Талалаевя отметились полузащитники Айман Мурид и Максим Петров, а также форвард Чинонсо Оффор.

Напомним, Оффор вышел на замену со стартом второго тайма и забил на 74-й минуте.

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