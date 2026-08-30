"Он был в пяти минутах от обратной замены и большого штрафа". Талалаев - об Оффоре

Главный тренер "Балтики" Андрей Талалаев высказался об игре нападающего Чинонсо Оффора в матче против "Родины".

Фото: ФК "Балтика"

"Я очень рад, что забил Оффор. Он был в пяти минутах от обратной замены и большого штрафа.

От нападающего большого мы ждем улучшения качества борьбы. Он же занимался не своим делом", - заявил Талалаев в эфире "Матч ТВ"."Балтика" одержала на выезде разгромную победу над столичной "Родиной" в матче шестого тура Российской Премьер-Лиги. Игра проходила сегодня, 30 августа, на "Арене Химки" и завершилась со счетом 3:0. Забитыми голами в составе команды Андреа Талалаевя отметились полузащитники Айман Мурид и Максим Петров, а также форвард Чинонсо Оффор.Напомним, Оффор вышел на замену со стартом второго тайма и забил на 74-й минуте.