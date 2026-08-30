По информации источника, полузащитник "Зенита" Ду Кейрос продолжит карьеру в "Сабахе" на правах аренды.
Ранее азербайджанский клуб впервые в своей истории вышел в основной турнир Лиги чемпионов, где сыграет против "Барселоны", "Арсенала", "Боруссии" Дортмунд, "Манчестер Юнайтед", "Наполи", "Вильярреала", "Славии" и "Викинга".
Прошлый сезон 26-летний бразилец провел в аренде в "Оренбурге". В 29 матчах хавбек забил 2 мяча и сделал 4 результативные передачи.
Источник: "СЭ"
Участник Лиги чемпионов арендует полузащитника "Зенита" - источник
Хавбек "Зенита" сможет сыграть в Лиге чемпионов.
Фото: ФК "Зенит"