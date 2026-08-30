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Смородская - о руководстве "Локомотива": совершенно непонятно, на что оно рассчитывает

Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская призналась, что опасается вылета московской команды из РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"
Её беспокоят результаты железнодорожников на старте чемпионата и позиция руководства клуба.

- Конечно, появляется страх. Очень плохой старт, совершенно непонятно, на что рассчитывает руководство. Ни в какие сказки про то, что "мы строим новую команду", я абсолютно не верю! Так команда не строится - лидеров никто не продаёт. Лидеров очень трудно воспитать, трудно найти на трансферном рынке, это штучные люди, - цитирует Смородскую "Матч ТВ".

За шесть туров "Локомотив" набрал три очка и находится на 14-й строчке РПЛ. В предыдущей встрече железнодорожники дома уступили "Динамо" - 0:1. Следующий матч команда проведёт 6 сентября на выезде против "Балтики".

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