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Оласа: Сперцян приносит "Аль-Ахли" больше пользы, чем Роналду "Аль-Насру"

Защитник "Краснодара" Лукас Оласа оценил первые матчи Эдуарда Сперцяна после перехода в "Аль-Ахли".
Фото: Getty Images
Уругваец считает, что его бывший партнёр способен стать одной из главных звёзд чемпионата Саудовской Аравии.

- Видел, что Сперцян, сыграв буквально несколько матчей в новом чемпионате, уже сделал много голевых действий. По тому, какой Эдуард человек и игрок, он полностью заслуживает стать в саудовской лиге такой же звездой, как и в РПЛ. Желаю ему всего самого наилучшего. Сперцян приносит "Аль-Ахли" больше пользы, чем Роналду "Аль-Насру, - цитирует Оласу "Советский спорт".

Сперцян покинул "Краснодар" и перебрался в Саудовскую Аравию в начале июля. Адаптация полузащитника в новой команде проходит результативно: в пяти первых матчах за "Аль-Ахли" он забил два мяча и отдал четыре голевые передачи.

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