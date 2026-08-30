Оласа: Сперцян приносит "Аль-Ахли" больше пользы, чем Роналду "Аль-Насру"

- Видел, что Сперцян, сыграв буквально несколько матчей в новом чемпионате, уже сделал много голевых действий. По тому, какой Эдуард человек и игрок, он полностью заслуживает стать в саудовской лиге такой же звездой, как и в РПЛ. Желаю ему всего самого наилучшего. Сперцян приносит "Аль-Ахли" больше пользы, чем Роналду "Аль-Насру, - цитирует Оласу "Советский спорт".
Сперцян покинул "Краснодар" и перебрался в Саудовскую Аравию в начале июля. Адаптация полузащитника в новой команде проходит результативно: в пяти первых матчах за "Аль-Ахли" он забил два мяча и отдал четыре голевые передачи.