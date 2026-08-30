Артига рассказал об эмоциях после победы "Рубина" над махачкалинским "Динамо"

- Будет не совсем корректно говорить об облегчении. Вы говорите, что я эмоционально праздную? Да, я бываю очень эмоциональным по ходу матчей. Стараюсь праздновать вместе с болельщиками. Посмотрите на наш турнирный путь - 20 матчей, всего четыре поражения. Думаю, здесь не нужно говорить об облегчении, потому что вы видите, что команда работает и гнет свою линию, - цитирует тренера "Матч ТВ".
"Рубин" выиграл у махачкалинского "Динамо" со счётом 3:1 и теперь имеет в активе девять очков. Казанцы занимают восьмое место в чемпионате России. 7 сентября команда дома встретятся с "Ахматом".