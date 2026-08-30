Губерниев допустил вылет "Локомотива" в Первую лигу

Фото: ФК "Локомотив"

- Вот вроде в матче с " Динамо " играли неплохо и те, и другие - и " Локомотив " старался! Но если у "Динамо" хоть какой-то виден свет в конце этого кризисного тоннеля, то "Локомотив" может угодить в плоский штопор и дальше листочком лететь в сторону первого дивизиона. Не хотелось бы этого, - цитирует комментатора "Матч ТВ"

Он допустил, что при сохранении нынешних результатов железнодорожники могут оказаться в Первой лиге.Встреча с "Динамо" закончилась поражением "Локомотива" со счётом 0:1. Железнодорожники заработали три очка за шесть туров и занимают 14-е место в чемпионате России. 6 сентября команда сыграет на выезде с "Балтикой".