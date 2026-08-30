Писарев назвал футболиста, от которого сильно зависит игра "Спартака"

Фото: ФК "Спартак"

- Отсутствие Барко сыграло свою роль. Ни одной команды в РПЛ нет с такой зависимостью от одного футболиста. Но давайте отметим и "Оренбург". Команда сыграла очень хорошо и организованно. Жедсон Фернандеш в отсутствие Барко мог прекрасно сыграть на этой позиции. Он может вести игру. Но тренер больше доверяет другим, - сказал Писарев в эфире "Матч ТВ".