Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Родина
0 - 3 0 3
БалтикаЗавершен
Спартак
1 - 1 1 1
ОренбургЗавершен
Рубин
3 - 1 3 1
Динамо МхЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
СКА-Хабаровск
0 - 2 0 2
ТорпедоЗавершен
Енисей
0 - 0 0 0
ШинникЗавершен
Сочи
2 - 1 2 1
ЧелябинскЗавершен
Нижний Новгород
2 - 2 2 2
Волга УлЗавершен

Писарев назвал футболиста, от которого сильно зависит игра "Спартака"

Тренер сборной России Николай Писарев считает, что "Спартак" слишком сильно зависит от Эсекьеля Барко.
Фото: ФК "Спартак"
По мнению специалиста, отсутствие аргентинского полузащитника стало одним из ключевых факторов в матче 6-го тура РПЛ с "Оренбургом".

- Отсутствие Барко сыграло свою роль. Ни одной команды в РПЛ нет с такой зависимостью от одного футболиста. Но давайте отметим и "Оренбург". Команда сыграла очень хорошо и организованно. Жедсон Фернандеш в отсутствие Барко мог прекрасно сыграть на этой позиции. Он может вести игру. Но тренер больше доверяет другим, - сказал Писарев в эфире "Матч ТВ".

Барко пропустил встречу из-за вирусной инфекции. "Спартак" сыграл с "Оренбургом" на своём поле вничью - 1:1. После шести туров красно-белые набрали 13 очков и занимают второе место в чемпионате России.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится