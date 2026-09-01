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"СКА-Хабаровск" назвал имя нового главного тренера

"СКА-Хабаровск" объявил о назначении нового главного тренера.
Фото: ФК "СКА-Хабаровск"
- Сергей Жуков возглавил "СКА-Хабаровск".

Сергей Николаевич руководил молодёжной командой чёрно-белых с июня 2025 года. В сентябре 2025-го исполнял обязанности главного тренера "Торпедо", - сообщает пресс-служба хабаровчан.

Вчера, 31 августа, "СКА-Хабаровск" объявил об отставке Михаила Семенова с поста главного тренера - он был главным тренером команды с июня текущего года, а до этого исполнял обязанности главного тренера. После восьми сыгранных туров хабаровчане занимают последнее место в турнирной таблице Первой Лиги с тремя набранными очками в своем активе.


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