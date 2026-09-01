Колосков - о Шварце: я тоже возлагал большие надежды, а теперь мне не нравится его работа

- Я тоже возлагал большие надежды на Шварца, мне нравилось, как он работал в свой первый приход в "Динамо". А теперь мне не нравится его работа, потому нет ничего абсолютно нового.
Команда не прибавляет, игроки не растут, футболисты получают какие-то неумышленные травмы на тренировках, - приводит слова Колоскова "РИА Новости Спорт".
Сандро Шварц стал главным тренером московского "Динамо" в июне текущего года. Специалист работал в клубе с 2020 по 2022 год, под его руководством бело-голубые становились бронзовыми призерами чемпионата России, а также доходили до финала Кубка России.
После шести сыгранных туров столичный клуб располагается на шестой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с десятью набранными очками в своем активе. В шестом туре РПЛ бело-голубые одержали выездную победу над столичным "Локомотивом" со счетом 1:0.