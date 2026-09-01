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"Ростов" - ЦСКА: где и во сколько смотреть прямую трансляцию матча Кубка России

"Ростов" - ЦСКА Москва: где и во сколько смотреть прямую трансляцию матча Кубка России.
Фото: ПФК ЦСКА
Сегодня, 1 сентября, "Ростов" на домашнем стадионе сыграет с ЦСКА в матче 3 тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России, стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени. Прямая трансляция матча будет доступна на телеканале "Матч ТВ", редакция Rusfootball.info проведет текстовую трансляцию встречи.

После 2 сыгранных туров "Ростов" лидирует в группе D с 6 набранными очками в своем активе, красно-синие располагаются на третьей строчке с 2 баллами.

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