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Мостовой - об Андрее Мостовом: с такой фамилией он всегда обязан играть

Бывший футболист "Спартака" Александр Мостовой считает, что Андрею Мостовому стоит продолжить карьеру в "Локомотиве".
Фото: ФК "Зенит"
Экс-игрок красно-белых уверен, что полузащитнику "Зенита" сейчас важнее регулярно выходить на поле, чем оставаться в петербургском клубе без достаточной игровой практики.

- Для Андрея вариант с "Локомотивом" хороший. Видим, что он не играет в "Зените". А "Локомотив" как раз нуждается в таких игроках. Перейдёт в аренду и не будет сидеть на скамейке. Пришёл, забил и зарекомендовал себя. Вернуться всегда успеешь. С такой фамилией он всегда обязан играть. Это бренд, - передаёт слова Мостового "Чемпионат".

Ранее стало известно, что Андрей Мостовой может продлить контракт с "Зенитом", после чего отправиться в аренду в "Локомотив". Железнодорожники после шести туров РПЛ набрали три очка и занимают 14-е место в таблице.

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