Мостовой - об Андрее Мостовом: с такой фамилией он всегда обязан играть

- Для Андрея вариант с "Локомотивом" хороший. Видим, что он не играет в "Зените". А "Локомотив" как раз нуждается в таких игроках. Перейдёт в аренду и не будет сидеть на скамейке. Пришёл, забил и зарекомендовал себя. Вернуться всегда успеешь. С такой фамилией он всегда обязан играть. Это бренд, - передаёт слова Мостового "Чемпионат".
Ранее стало известно, что Андрей Мостовой может продлить контракт с "Зенитом", после чего отправиться в аренду в "Локомотив". Железнодорожники после шести туров РПЛ набрали три очка и занимают 14-е место в таблице.