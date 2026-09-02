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"Дотошный". Защитник "Спартака" - о тренере красно-белых Карседо

Защитник "Спартака" Александер Джику высказался о работе с Хуаном Карседо.
Фото: ФК "Спартак"
По словам Джику, Карседо внимателен к деталям и работает над каждой мелочью.

- Прежде всего хочу отметить, что Карседо — очень внимательный к деталям тренер. Даже можно сказать — дотошный. Он работает над каждой мелочью, с каждым игроком отдельно. На видеоразборах, на тактических занятиях мы очень подробно обсуждаем, что и как нужно делать. На поле — то же самое.
Но ещё важнее, наверное, то, что Хуан Карлос делает из нас команду. Мы не просто набор людей, а действительно коллектив. Всё делаем вместе, - приводит слова Джику пресс-служба красно-белых.

Хуан Карседо был назначен на пост главного тренера московского "Спартака" в январе текущего года, ранее испанский специалист занимал аналогичный пост в кипрском "Пафосе", а до этого более десяти лет был помощником Унаи Эмери в ряде европейских клубов, а также в "Спартаке". Под руководством Карседо столичный клуб по итогам прошлого сезона стал обладателем Кубка России и занял 4 место в турнирной таблице РПЛ.

После шести сыгранных туров красно-белые занимают второе место в турнирной таблице российского чемпионата с 13 набранными очками в своем активе и отстают от лидирующего "Краснодара" на пять баллов.

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