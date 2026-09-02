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"Динамо" сделало заявление по срыву трансферов Платы и Мартинса

Московское "Динамо" сделало заявление по сорванным сделкам.
Фото: ФК "Динамо"
- В итоге футбольный клуб "Динамо" в силу ряда причин принял решение, продиктованное долгосрочными интересами клуба — не совершать трансферы данных игроков.

В рамках договоренностей между бразильскими клубами и "Динамо" Плата и Мартинс возвращаются в Бразилию в расположение своих команд, - сообщает пресс-служба клуба.

Ранее стало известно, что полузащитник "Фламенго" Гонсало Плата и вингер "Ботафого" Матеус Мартинс прибыли в Москву для завершения перехода в "Динамо". Позже сообщалось, что оба футболиста провалили медосмотр перед переходом в стан бело-голубых и вернутся в расположение бразильских клубов.

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