"Динамо" сделало заявление по срыву трансферов Платы и Мартинса

- В итоге футбольный клуб "Динамо" в силу ряда причин принял решение, продиктованное долгосрочными интересами клуба — не совершать трансферы данных игроков.
В рамках договоренностей между бразильскими клубами и "Динамо" Плата и Мартинс возвращаются в Бразилию в расположение своих команд, - сообщает пресс-служба клуба.
Ранее стало известно, что полузащитник "Фламенго" Гонсало Плата и вингер "Ботафого" Матеус Мартинс прибыли в Москву для завершения перехода в "Динамо". Позже сообщалось, что оба футболиста провалили медосмотр перед переходом в стан бело-голубых и вернутся в расположение бразильских клубов.