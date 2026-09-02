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Минспорта Калининградской области: Талалаеву нужно контролировать свои эмоции

Министр спорта Калининградской области Наталья Ищенко прокомментировала дисквалификацию Андрея Талалаева.
Фото: ФК "Балтика"
По словам Ищенко, Талалаеву нужно стараться контролировать свои эмоции и работать на результат.

- Нужно стараться все-таки контролировать свои эмоции, ну и продолжать работать на результат. Виделась, знакома, общалась.

Я не так близко общалась, могу судить только по результатам. В прошлом году результат был хороший, поэтому я очень надеюсь, что в этом году результат будет не хуже, - приводит слова Ищенко ТАСС.

Напомним, что в 5 туре Российской Премьер-Лиги калининградская "Балтика" на выезде сыграла вничью с казанским "Рубином" - 1:1. Во втором тайме главный тренер балтийцев Андрей Талалаева показал оскорбительные жесты трибунам - КДК РФС дисквалифицировал специалиста на четыре матча и обязал его выплатить штраф в размере 400 тысяч рублей.

После 6 сыгранных туров калининградцы занимают пятое место в турнирной таблице российского чемпионата с 10 набранными очками в своем активе.

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