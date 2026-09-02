Минспорта Калининградской области: Талалаеву нужно контролировать свои эмоции

- Нужно стараться все-таки контролировать свои эмоции, ну и продолжать работать на результат. Виделась, знакома, общалась.
Я не так близко общалась, могу судить только по результатам. В прошлом году результат был хороший, поэтому я очень надеюсь, что в этом году результат будет не хуже, - приводит слова Ищенко ТАСС.
Напомним, что в 5 туре Российской Премьер-Лиги калининградская "Балтика" на выезде сыграла вничью с казанским "Рубином" - 1:1. Во втором тайме главный тренер балтийцев Андрей Талалаева показал оскорбительные жесты трибунам - КДК РФС дисквалифицировал специалиста на четыре матча и обязал его выплатить штраф в размере 400 тысяч рублей.
После 6 сыгранных туров калининградцы занимают пятое место в турнирной таблице российского чемпионата с 10 набранными очками в своем активе.