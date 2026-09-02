Минспорта Калининградской области: Талалаеву нужно контролировать свои эмоции

Министр спорта Калининградской области Наталья Ищенко прокомментировала дисквалификацию Андрея Талалаева.

Фото: ФК "Балтика"

- Нужно стараться все-таки контролировать свои эмоции, ну и продолжать работать на результат. Виделась, знакома, общалась.