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"Динамо" может вернуть Захаряна вместо подписания Платы и Мартинса

Московское "Динамо" может вернуть Арсена Захаряна.
Фото: ФК "Динамо"
По информации источника, московское "Динамо" изучает вариант с возвращением Арсена Захаряна на правах аренды вместо Гонсало Платы и Матеуса Мартинса. Отмечается, что переговоры между сторонами не начались.

Арсен Захарян с лета 2023 года выступает за испанский "Реал Сосьедад", он является воспитанником московского "Динамо" и провел за бело-голубых во всех турнирах 89 матчей и записал на свой счет 19 забитых мячей и 25 результативных передач.

Ранее столичный клуб объявил о срыве переходов вингеров Матеуса Алвеса и Гонсало Платы - зарубежные СМИ сообщали, что футболисты провалили медосмотр.

Источник: телеграм-канал журналиста Ивана Карпова.

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