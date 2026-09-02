По информации источника, "Крус Асуль" предпримет последнюю попытку заполучить Сесара Монтеса. Руководство клуба рассматривает различные варианты для попытки разблокировать сделку с "Локомотивом" - от аренды до покупки его федеративных прав, включая возможность того, что российский клуб сохранит процент от будущей продажи.
Сесар Монтес выступает за московский "Локомотив" с сентября 2024 года, всего он провел за клуб во всех турнирах 52 матча и записал на свой счет шесть забитых мячей и две результативные передачи. Также на счету центрального защитника 72 матча в составе национальной команды Мексики, на чемпионате мира-2026 он вышел на поле в 4 встречах.
Рыночная стоимость 29-летнего футболиста оценивается порталом Transfermarkt в 7,5 миллионов евро, его контракт со столичным клубом рассчитан до лета 2029 года.
Источник: Carrerismo.
"Локомотив" может расстаться с центральным защитником в летнее ТО - источник
"Крус Асуль" намерен заполучить футболиста московского "Локомотива".
Фото: ФК "Локомотив"