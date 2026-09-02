Олег Романцев считает "Спартак" претендентом на чемпионство в РПЛ

- Как и Егор Титов, готов заявить, что в таком состоянии и с таким настроем "Спартак" способен бороться за чемпионство. И даже домашняя ничья с "Оренбургом" не изменила моего мнения по поводу возможностей нынешнего "Спартака".
Да, жаль потерянных очков, но то, как и на этот раз бились ребята, как хотели выиграть, говорит об их желании идти до победного конца. А там, глядишь, где-то и судьба улыбнется, - приводит слова Романцева "СЭ".
В шестом туре Российской Премьер-Лиги московский "Спартак" на домашнем стадионе сыграл вничью с "Оренбургом" - 1:1. После шести сыгранных туров красно-белые располагаются на второй строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 13 набранными очками в своем активе и отстают от лидирующего "Краснодара" на пять баллов.
Напомним, что по итогам прошлого сезона команда Хуана Карседо заняла четвертое место в чемпионате России, а также завоевала Кубок страны.