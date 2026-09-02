Олег Романцев считает "Спартак" претендентом на чемпионство в РПЛ

Фото: ФК "Спартак"

- Как и Егор Титов, готов заявить, что в таком состоянии и с таким настроем "Спартак" способен бороться за чемпионство. И даже домашняя ничья с "Оренбургом" не изменила моего мнения по поводу возможностей нынешнего "Спартака".