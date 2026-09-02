Жирков - об уходе Батракова в "Галатасарай": Турция может стать трамплином

- Алексей уехал в хороший турецкий чемпионат, там выступает много звезд. Думаю, что Батраков там себя проявит.
Турция может стать трамплином для его перехода в большие чемпионаты. Тем более "Галатасарай" играет в Лиге чемпионов.
Ради этого турнира Алексей и сменил клуб, - приводит слова Жиркова "Известия".
В летнее трансферное окно Алексей Батраков перешел из московского "Локомотива" в турецкий "Галатасарай" и заключил с клубом контракт до лета 2031 года. Красно-зеленые получили за своего воспитанника, согласно информации Transfermarkt, 25 миллионов евро, а также получат 15% от перепродажи полузащитника.
Напомним, что на счету Батракова 12 матчей в составе сборной России и 4 забитых мяча. Рыночная стоимость 21-летнего россиянина оценивается порталом Transfermarkt в 28 миллионов евро.