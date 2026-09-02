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Жирков - об уходе Батракова в "Галатасарай": Турция может стать трамплином

Экс-игрок сборной России Юрий Жирков оценил переход Алексея Батракова в "Галатасарай".
Фото: GETTY IMAGES
По словам Жиркова, переход в турецкую команду может стать трамплином для трансфера Батракова в большие чемпионаты.

- Алексей уехал в хороший турецкий чемпионат, там выступает много звезд. Думаю, что Батраков там себя проявит.
Турция может стать трамплином для его перехода в большие чемпионаты. Тем более "Галатасарай" играет в Лиге чемпионов.

Ради этого турнира Алексей и сменил клуб, - приводит слова Жиркова "Известия".

В летнее трансферное окно Алексей Батраков перешел из московского "Локомотива" в турецкий "Галатасарай" и заключил с клубом контракт до лета 2031 года. Красно-зеленые получили за своего воспитанника, согласно информации Transfermarkt, 25 миллионов евро, а также получат 15% от перепродажи полузащитника.

Напомним, что на счету Батракова 12 матчей в составе сборной России и 4 забитых мяча. Рыночная стоимость 21-летнего россиянина оценивается порталом Transfermarkt в 28 миллионов евро.

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