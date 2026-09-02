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Футболист "Краснодара" переходит в "Факел" - источник

Нападающий "Краснодара" в ближайшее время перейдет в "Факел".
Фото: ФК "Краснодар"
По информации источника, форвард "Краснодара" Александр Кокшаров переходит в воронежский "Факел" на правах аренды до конца сезона.

За "Краснодар" Александр Кокшаров провел во всех турнирах 21 матч и записал на свой счет четыре забитых мяча и одну голевую передачу. Также футболист выступал на правах аренды за "Пари НН" в сезоне -2024/25 - вышел на поле в пяти матчах и отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.

Источник: "РБ Спорт".

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