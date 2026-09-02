По информации источника, форвард "Краснодара" Александр Кокшаров переходит в воронежский "Факел" на правах аренды до конца сезона.
За "Краснодар" Александр Кокшаров провел во всех турнирах 21 матч и записал на свой счет четыре забитых мяча и одну голевую передачу. Также футболист выступал на правах аренды за "Пари НН" в сезоне -2024/25 - вышел на поле в пяти матчах и отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.
Источник: "РБ Спорт".
Футболист "Краснодара" переходит в "Факел" - источник
Нападающий "Краснодара" в ближайшее время перейдет в "Факел".
Фото: ФК "Краснодар"