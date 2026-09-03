Как сообщает "Евро-Футбол.Ру", испанский клуб готов рассматривать предложения по 23-летнему российскому полузащитнику. При этом потенциальному арендатору потребуется полностью взять на себя зарплату Захаряна на весь срок соглашения. Конкретных предложений по футболисту на данный момент у баскского клуба нет.
Ранее появилась информация, что возможность возвращения Захаряна рассматривает московское "Динамо". Представитель хавбека Геннадий Голубин при этом сообщил, что по поводу возможного перехода с окружением игрока пока никто не связывался.
Стало известно, при каком условии "Реал Сосьедад" отпустит Захаряна - источник
"Реал Сосьедад" допускает уход Арсена Захаряна на правах аренды.
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