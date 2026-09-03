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19:30
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Махачкалинское "Динамо" отдало полузащитника в аренду

Футболист проведет этот сезон в аренде.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала
Дайя Мешид проведет сезон в клубе "Бен Акнун", сообщает пресс-служба махачкалинцев. 20-летний атакующий полузащитник "Динамо" будет выступать в элитном дивизионе чемпионата Алжира до лета 2027 года.

Мешид подписал контракт с дагестанским клубом в феврале нынешнего года. За махачкалинскую команду вингер провел один официальный матч, сыграв 28 минут в Кубке России. В нынешнем сезоне игрок на поле не выходил.

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