Караваев высказался о своем игровом времени в "Зените"

"Конечно, мне хочется играть больше. Но количество игрового времени — решение тренерского штаба.
С "Динамо" Мх в Кубке я провел 90 минут — все супер, физически чувствую себя отлично. Мое дело — работать и всегда быть готовым. Это я и делаю", - сказал Караваев.
Напомним, ранее Вячеслав Караваев, играющий на позиции правого крайнего защитника, перенес травму ахиллового сухожилия.
В нынешнем сезоне 31-летний футболист принял участие в 5 матчах за сине-бело-голубых в чемпионате и Кубке России, в которых провел на поле 298 минут и не отличился результативными действиями. В июне Караваев продлил контракт с петербургским клубом до лета 2028 года.
Источник: "Чемпионат"