Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Динамо
19:30
АхматНе начат

Караваев высказался о своем игровом времени в "Зените"

Защитник "Зенита" Вячеслав Караваев прокомментировал свое небольшое количество игровой практики.
Фото: ФК "Зенит"
"Конечно, мне хочется играть больше. Но количество игрового времени — решение тренерского штаба.

С "Динамо" Мх в Кубке я провел 90 минут — все супер, физически чувствую себя отлично. Мое дело — работать и всегда быть готовым. Это я и делаю", - сказал Караваев.

Напомним, ранее Вячеслав Караваев, играющий на позиции правого крайнего защитника, перенес травму ахиллового сухожилия.

В нынешнем сезоне 31-летний футболист принял участие в 5 матчах за сине-бело-голубых в чемпионате и Кубке России, в которых провел на поле 298 минут и не отличился результативными действиями. В июне Караваев продлил контракт с петербургским клубом до лета 2028 года.

Источник: "Чемпионат"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится