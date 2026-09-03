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Карпукас рассказал, кто больше всех помогает ему в адаптации в "Зените"

Новичок "Зенита" Артем Карпукас ответил на вопросы об адактации в петербургской команде.
Фото: ФК "Зенит"
"Кто больше всех помогает в адаптации? Максим Глушенков.

Ерохин сказал, что представительство Алтайского края тоже большое в команде, он и Соболев тоже что-то подсказывают? Со всеми хороший контакт и общение, но если выделять, то Максима", - сказал Карпукас.

Артем Карпукас присоединился к "Зениту" в это летнее трансферное окно, перейдя из московского "Локомотива", воспитанником которого он является. Полузащитник подписал контракт с петербургским клубом до конца сезона-2030/31. Ранее за свою карьеру футболист выступал только за "железнодорожников".

В составе сине-бело-голубых 24-летний хавбек принял участие в трех матчах, отыграл 138 минут и получил одну желтую карточку.

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