Карпукас рассказал, кто больше всех помогает ему в адаптации в "Зените"

"Кто больше всех помогает в адаптации? Максим Глушенков.
Ерохин сказал, что представительство Алтайского края тоже большое в команде, он и Соболев тоже что-то подсказывают? Со всеми хороший контакт и общение, но если выделять, то Максима", - сказал Карпукас.
Артем Карпукас присоединился к "Зениту" в это летнее трансферное окно, перейдя из московского "Локомотива", воспитанником которого он является. Полузащитник подписал контракт с петербургским клубом до конца сезона-2030/31. Ранее за свою карьеру футболист выступал только за "железнодорожников".
В составе сине-бело-голубых 24-летний хавбек принял участие в трех матчах, отыграл 138 минут и получил одну желтую карточку.