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19:30
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Полузащитник "Акрона" перенес операцию

Футболист не сыграет в ближайших матчах команды.
Фото: ФК "Акрон"
Полузащитник Алекса Джурасович успешно перенес в Германии операцию на коленном суставе, сообщает пресс-служба "Акрона".

Возвращение игрока к тренировкам в общей группе планируется в октябре.

Джурасович играет за "Акрон" с лета 2024 года. Контракт серба с тольяттинским клубом рассчитан до июня 2030-го. В этом сезоне 23-летний хавбек провел 3 матча в РПЛ и не отметился результативными действиями.

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