Полузащитник Алекса Джурасович успешно перенес в Германии операцию на коленном суставе, сообщает пресс-служба "Акрона".
Возвращение игрока к тренировкам в общей группе планируется в октябре.
Джурасович играет за "Акрон" с лета 2024 года. Контракт серба с тольяттинским клубом рассчитан до июня 2030-го. В этом сезоне 23-летний хавбек провел 3 матча в РПЛ и не отметился результативными действиями.
Полузащитник "Акрона" перенес операцию
Футболист не сыграет в ближайших матчах команды.
Фото: ФК "Акрон"