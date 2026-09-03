Полузащитник "Акрона" перенес операцию

Футболист не сыграет в ближайших матчах команды.

Фото: ФК "Акрон"

Полузащитник Алекса Джурасович успешно перенес в Германии операцию на коленном суставе, сообщает пресс-служба "Акрона".



Возвращение игрока к тренировкам в общей группе планируется в октябре.



Джурасович играет за "Акрон" с лета 2024 года. Контракт серба с тольяттинским клубом рассчитан до июня 2030-го. В этом сезоне 23-летний хавбек провел 3 матча в РПЛ и не отметился результативными действиями.